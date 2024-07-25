«Счастливый момент для меня и клуба». Дуглас Сантос — о продлении контракта с «Зенитом»

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался о продлении контракта с санкт-петербургским клубом до конца сезона-2026/2027.

«Продление контракта с «Зенитом» — особенный момент, очень счастливый для меня и, думаю, для клуба тоже. Впереди невероятно важный год, год нашего столетия, и это даёт мне ещё больше сил и желания победить в этом розыгрыше чемпионата России, который имеет большое значение для нас.

Я хотел бы поблагодарить вас [болельщиков «Зенита»] за всю ту поддержку, что вы оказываете мне на протяжении этих лет. Мне остаётся лишь попробовать ответить вам на эту любовь своими действиями на футбольном поле и отдать всего себя, чтобы общими усилиями и с божьей помощью мы бы одержали ещё одну победу в чемпионате России. Спасибо вам!» — сказал Сантос в видео в телеграм-канале сине-бело-голубых.

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. За этот период он принял участие в 183 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 30 результативными передачами.

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