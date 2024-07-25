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Стоцкий: просто выигрывать Галицкому неинтересно. Он любит, когда футбол для болельщиков

Стоцкий: просто выигрывать Галицкому неинтересно. Он любит, когда футбол для болельщиков
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Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий высказался о приверженности президента «быков» Сергея Галицкого атакующему стилю игры команды.

— Галицкий всегда требовал от «Краснодара» играть в атаку?
— Да. Для него стиль игры имеет большое значение. Просто выигрывать ему неинтересно. Он любит, когда футбол для болельщиков, потому что Сергей Николаевич любит свой город и хочет радовать краснодарский народ игрой команды, — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в 2021 году Галицкий объявил, что болен, в связи с чем меняет структуру футбольного клуба «Краснодар», чтобы он не зависел от одного человека. Стоцкий выступал за чёрно-зелёных с 2018 по 2021 год. В 2022-м Дмитрий стал футболистом «Пари НН».

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