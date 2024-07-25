«Миранчук в Америке в такой момент — это сильно». Петрович — о возможном трансфере игрока

Черногорский тренер Желько Петрович прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в американскую «Атланту Юнайтед».

«МЛС — отличное соревнование, для Миранчука — это шикарная возможность. В «Атланте» прекрасный клуб, но мне даже не верится, что они хотят подписать Алексея, потому что это действительно высокий уровень. К тому же российский игрок в Америке в такой момент — это будет реально сильно», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.