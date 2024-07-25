Франко Камоцци прокомментировал переход Барко в «Спартак»

Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал переход полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко в стан красно-белых.

«Я думаю, проблема не столько в том, хороший ли Барко игрок, сколько в том, как создать команду. Я вижу, что принимаются нелогичные решения, и мне также кажется, что Барко торопится, как будто он может решить проблемы «Спартака», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он выступал в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». В минувшем сезоне полузащитник провёл за аргентинцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.