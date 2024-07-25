«Юнайтед» готов предложить молодой звезде «Эвертона» зарплату в £ 160 000 в неделю — Уилер

Центральный защитник «Эвертона» Джеррэд Брэнтуэйт не будет пролонгировать трудовое соглашение с «ирисками», если они не предложат ему заработную плату в размере £ 160 тыс. (€ 190 тыс.) в неделю, которую 22-летнему футболисту готов сделать «Манчестер Юнайтед», заинтересованный в переходе футболиста. Об этом сообщает журналист Крис Уилер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» предложили Брэнтуэйту такую зарплату после того, как «Эвертон» отклонил их предложение о трансфере защитника на £ 50 млн (€ 59 млн).

В минувшем сезоне 22-летний защитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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