Задержаны фанаты, причастные к угрозе здоровью Ди Марии — Sport.es

В Аргентине задержаны двое фанатов по подозрению в оставлении смертельных угроз соотечественнику и нападающему «Бенфики» Анхелю Ди Марии. Об этом сообщает Sport.es. Ди Мария в марте этого года получил угрозы после того, как заявил, что хочет завершить карьеру в «Росарио Сентраль», воспитанником которого является.

По информации источника, сегодня, 25 июля, арестованы два болельщика, Лехандро Фиккаденти и Серхио Ди Ванни, которые организовали передачу другими лицами, ранее задержанными, записки с угрозами в адрес Ди Марии.

Ранее сообщалось, что Ди Мария принял решение продлить контракт с «Бенфикой».

«Ди Мария сообщил мне о своём решении не возвращаться в клуб, потому что не чувствует гарантий безопасности для себя или своей семьи», — приводит слова президента «Росарио Сентраль» источник.