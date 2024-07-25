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Задержаны фанаты, причастные к угрозе здоровью Ди Марии — Sport.es

Задержаны фанаты, причастные к угрозе здоровью Ди Марии — Sport.es
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В Аргентине задержаны двое фанатов по подозрению в оставлении смертельных угроз соотечественнику и нападающему «Бенфики» Анхелю Ди Марии. Об этом сообщает Sport.es. Ди Мария в марте этого года получил угрозы после того, как заявил, что хочет завершить карьеру в «Росарио Сентраль», воспитанником которого является.

По информации источника, сегодня, 25 июля, арестованы два болельщика, Лехандро Фиккаденти и Серхио Ди Ванни, которые организовали передачу другими лицами, ранее задержанными, записки с угрозами в адрес Ди Марии.

Ранее сообщалось, что Ди Мария принял решение продлить контракт с «Бенфикой».

«Ди Мария сообщил мне о своём решении не возвращаться в клуб, потому что не чувствует гарантий безопасности для себя или своей семьи», — приводит слова президента «Росарио Сентраль» источник.

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