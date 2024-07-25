Эсекьель Барко рассказал, на какой позиции на поле его видят в «Спартаке»

Новоиспечённый полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о любимых позициях на поле.
— Ты можешь играть на разных позициях. А какая любимая?
— Могу играть слева в атаке, могу быть плеймейкером. Играть в центре мне удобнее, люблю часто получать мяч. Эта позиция мне нравится больше всего!
— В «Спартаке» тебя тоже видят «десяткой»?
— Да, общался с тренером. Меня как раз хотят использовать в центре атаки. Но вообще готов играть на любой позиции. Лишь бы приносить команде больше пользы!— приводит слова Барко официальный сайт красно-белых.
Контракт с игроком заключён до 2027 года.
Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон.
Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он выступал в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». В минувшем сезоне полузащитник провёл за аргентинцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.
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