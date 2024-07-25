«Зенит» запрашивает у «Галатасарая» € 25 млн за Вендела — Yeni Acik

«Зенит» запрашивает у «Галатасарая» сумму в € 25 млн за трансфер 26-летнего полузащитника Вендела. Об этом сообщает Aslan Portal со ссылкой на Yeni Acik в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий гранд готов заплатить за бразильского футболиста не более € 18 млн. При этом подчёркивается, что Вендел испытывает сильное желание покинуть санкт-петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Галатасарай» близки к соглашению о переходе Вендела за сумму в € 17 млн.

В минувшем сезоне Вендел провёл 35 игр в составе «Зенита» во всех соревнованиях, где он забил четыре гола и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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