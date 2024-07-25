Агент Виллиана Жозе отреагировал на информацию о лишнем весе у игрока

Агент Луис Кардосо, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Виллиана Жозе, прокомментировал информацию о наличии у форварда лишнего веса. Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявлял, что игрок растренирован.

«Лишний вес у Виллиана Жозе? Мне не нужно комментировать то, что не соответствует действительности. Виллиан скоро будет готов помочь «Спартаку», — сказал Кардосо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 1 июля 2024 года московский «Спартак» объявил о переходе 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе. В минувшем сезоне испанской Примеры Жозе сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач.