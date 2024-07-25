«Арсенал» может приобрести чемпиона Европы и игрока «ПСЖ» Фабиана Руиса

Лондонский «Арсенал» намерен приобрести полузащитника «ПСЖ» и чемпиона Европы в составе сборной Испании Фабиана Руиса. Об этом сообщает журналист Дункан Каслс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «ПСЖ» не возражает против того, чтобы продать футболиста.

Руис в прошлом сезоне сыграл 35 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Сборная Испании в 2024 году в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.