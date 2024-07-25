«Вест Хэм» приобретёт защитника «Баварии» Мазрауи за € 19,5 млн — Sky Sports

«Вест Хэм Юнайтед» и «Бавария» достигли соглашения о трансфере 26-летнего правого защитника мюнхенского клуба Нуссайра Мазрауи. Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, лондонский клуб заплатит «Баварии» € 19,5 млн (€ 16 млн плюс € 3,5 млн в качестве дополнительных выплат).

В минувшем сезоне защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. В общей сложности Мазрауи провёл на поле 1982 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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