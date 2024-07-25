Дмитрий Стоцкий назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру

Бывший защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Стоцкий сказал, что хотел бы завершить карьеру в калининградской «Балтике». Игрок покинул нижегородский клуб этим летом.

«Хотелось бы закончить в родной «Балтике», но пока не получается туда попасть. Ничего страшного. Я 10 лет катаюсь из города в город. Хочется быть поближе к дому и семье», — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Стоцкий в прошлом сезоне сыграл 27 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс. Помимо нижегородского клуба, Стоцкий выступал за «Балтику», «Уфу», «Краснодар», литовскую «Клайпеду».