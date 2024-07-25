Агент Барбоза высказался о трансфере Барко в «Спартак»

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил переход аргентинского полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко в московский «Спартак». Сегодня, 25 июля, «Спартак» официально объявил о переходе.

— Аргентинцы в прошлом в «Спартаке» не приживались. Станет ли Барко исключением?

— Игрок — это не национальный вопрос. Бывают талантливые игроки, способные прекрасно адаптироваться. Но иногда есть ряд моментов, которые нужно учитывать, чтобы заиграть. Ассимиляция, как его принимают… Это играет большую роль. Думаю так: будут все условия, о которых мы говорим, шанс заиграть будет большим. Конечно, нужна стабильность — и в тренерском штабе, и в структуре клуба. Если мексиканец, аргентинец, бразилец играл в Европе, то в Россию он приезжает уже подготовленным. Но если футболист приезжает прямо из Аргентины, то разговор совсем другой, — приводит слова Барбозы «Спорт день за днём».

Контракт с игроком заключён до 2027 года.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон.

Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он выступал в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». В минувшем сезоне полузащитник провёл за аргентинцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.