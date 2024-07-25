«РБ Лейпциг» отказал «Барселоне» в продаже Ольмо за € 60 млн в рассрочку — Mundo Deportivo

«РБ Лейпциг» не принял предложение «Барселоны» о трансфере 26-летнего атакующего полузащитника Даниэля Ольмо за € 60 млн в рассрочку. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб предложил за Ольмо € 40 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 20 млн в виде бонусных выплат, зависящих от завоевания титулов сине-гранатовыми. При этом предлагалось, что указанные € 40 млн будут выплачиваться «РБ Лейпциг» частями.

В минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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