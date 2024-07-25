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Нападающий «Зенита» Артур назвал команды, которых стоит опасаться в новом сезоне РПЛ

Нападающий «Зенита» Артур назвал команды, которых стоит опасаться в новом сезоне РПЛ
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Нападающий «Зенита» Артур рассказал, что в новом сезоне Российской Премьер-Лиги стоит опасаться следующих команд: «Краснодара», а также московских «Спартака» и «Динамо».

«Вторая половина прошлого сезона научила меня тому, что в чемпионате России нет слабых команд. Неважно, это клуб из верхней части таблицы или команда, которая борется за выживание. Поэтому выделять кого-то, несколько команд…

Ну, могу назвать «Краснодар», который играет в очень качественный футбол, всегда старается много атаковать, прессинговать. Или московские команды «Спартак» и «Динамо» – с ними было очень непросто играть весной. Но, повторюсь, мне кажется, соперники все будут сложные, — приводит слова Артура «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Артур принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

В новом сезоне Артур принял участие в двух матча и забил один гол. «Зенит» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025 разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0. Матч прошёл 20 июля в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    
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