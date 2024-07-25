Стали известны имена игроков «Манчестер Юнайтед», которые точно не будут проданы летом

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с атакующим полузащитником Бруну Фернандешем и крайним нападающим Маркусом Рашфордом текущим летом, несмотря на потенциальные предложения от других клубов. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, «красные дьяволы» продадут Фернандеша и Рашфорда только в том случае, если футболисты сами попросят выставить их на трансфер. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заинтересован в этих игроках, однако французский гранд не готов переплачивать за них.

Действующее трудовое соглашение 29-летнего Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2026 года. Контракт с 26-летним Рашфордом рассчитан до лета 2028 года.

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