Стоцкий: РФС находит для сборной тех соперников, каких можно найти. Выбирать не приходится

Бывший защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Стоцкий высказался о соперниках сборной России во время изоляции от международных турниров.

— Что думаете о сегодняшних соперниках сборной России?

— РФС находит тех соперников, каких сейчас можно найти. В данной ситуации выбирать не приходится. Надо быть и собирать сборную. Думаю, ребятам всё равно туда приятно приезжать. Думаю, это показатель работы футболиста.

— Сборная прогрессирует в таких матчах?

— Всё равно это опыт. Хотя бы другие футболисты из других команд. Иногда же мы находим сильных соперников — Сербия, Камерун. Весь мир уже научился играть в футбол. На одной ноге теперь никого не обыграешь, — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.