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Шешко объяснил, почему остался в «Лейпциге», несмотря на интерес от клубов АПЛ

Шешко объяснил, почему остался в «Лейпциге», несмотря на интерес от клубов АПЛ
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21-летний нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко ответил на вопрос, почему он принял решение остаться в немецком клубе, несмотря на интерес со стороны команд из чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что словенским футболистом интересуются лондонские «Арсенал» и «Челси».

«Я очень хорошо всё обдумал. Верю, что принял правильное решение. Я хочу набраться опыта, узнать больше и не торопить события. «РБ Лейпциг» — отличный клуб, который даст мне всё, что нужно, для следующего шага. Вектор развития «РБ Лейпциг» ясен. Всё направлено на прогресс и достижение высоких целей. Чувствовал, что принятое мной решение [остаться] является правильным», — приводит слова Шешко Nogomania.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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