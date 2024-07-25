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Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонью» на фоне слухов об интересе «Реала»

Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонью» на фоне слухов об интересе «Реала»
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Защитник Матс Хуммельс отказался приехать на медосмотр в итальянскую «Болонью». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «Болонья» оплатила защитнику билеты в Италию, а также организовала прохождение медицинского обследования, однако в последний момент Хуммельс попросил несколько дней на размышление. В свою очередь, агенты Хуммельса заявили, что такая пауза вызвана не возможными переговорами с другими клубами, а желанием игрока провести больше времени в отпуске с ребёнком.

Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала».

Хуммельс находится в статусе свободного агента после ухода этим летом из дортмундской «Боруссии». В прошлом сезоне 35-летний Хуммельс принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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