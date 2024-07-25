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«Рома» готовит предложение по Довбику в размере € 30 млн — журналист Моретто

«Рома» готовит предложение по Довбику в размере € 30 млн — журналист Моретто
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«Рома» готовит первое официальное предложение «Жироне» по 27-летнему нападающему Артёму Довбику на сумму в чуть более € 30 млн. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, агент украинского футболиста уже провёл встречу с руководством «волков».

Ранее сообщалось, что Довбик близок к переходу в мадридский «Атлетико». Клубы и футболист согласовали условия перехода, однако возникли проблемы с назначением комиссионных.

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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