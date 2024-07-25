Игрок «Зенита» Артур оценил новичков клуба в летнее трансферное окно

Нападающий «Зенита» Артур оценил игроков, которые пополнили состав сине-бело-голубых этим летом. К клубу присоединились вратарь Евгений Латышок, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, а также нападающий Максим Глушенков.

«Пришли очень классные ребята и в человеческом плане, и в игровом. Максим Глушенков отметился дублем в матче за Суперкубок, дважды забил в Самаре. Это очень качественные, очень хорошие футболисты, которые совершенно точно усилили команду и уже приносят много пользы и принесут ещё больше. Поэтому я рад, что команда усилилась», — приводит слова Артура «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Артур принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.