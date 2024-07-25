Новичок «Спартака» Барко назвал один из главных факторов переезда в Россию

Новоиспечённый полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопрос, о чём он подумал, когда получил предложение от красно-белых.

«Спартак» проявил ко мне большой интерес. Я очень обрадовался и начал изучать информацию о клубе. Уделил этому большое внимание. Руководство и главный тренер рассчитывают, что я смогу помочь команде. Это стало одним из главных факторов, чтобы сюда приехать», — приводит слова Барко официальный сайт «Спартака».

Контракт с игроком заключён до 2027 года.

Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он выступал в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». В минувшем сезоне полузащитник провёл за аргентинцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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