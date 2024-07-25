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Сразу три европейских клуба интересуются защитником «Зенита» Ренаном — UOL

Сразу три европейских клуба интересуются защитником «Зенита» Ренаном — UOL
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Французский «Ренн», турецкий «Бешикташ» и «Порту» проявляют интерес к защитнику «Зенита» Роберту Ренану, выступающему на правах аренды в бразильском «Интернасьонале». Об этом сообщает UOL.

По информации источника, «Ренн» уже начала переговоры с сине-бело-голубыми о переходе футболиста. Сообщается, что «Зенит» запросил € 15 млн. Также, по сведениями источника, к футболисту есть предметный интерес от «Бешикташа» и «Порту».

С января 2024 года футболист выступает на правах аренды за «Интернасьонал» из Порту-Алегри, срок действия арендного соглашения истекает 31 декабря 2024 года. В составе бразильского клуба Роберт Ренан провёл 26 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 9 млн, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.

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