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Гвардиола ответил на вопрос о возможном переходе Эдерсона в клуб из Саудовской Аравии

Гвардиола ответил на вопрос о возможном переходе Эдерсона в клуб из Саудовской Аравии
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о потенциальном трансфере 30-летнего вратаря Эдерсона Мораеса в один из клубов Саудовской Аравии, с которым на текущим момент активно связывают будущее футболиста.

«Я бы хотел, чтобы он [Эдерсон] остался, но это зависит и от других клубов. Не знаю всей ситуации. В последние дни контактов не было. Это вопрос тренировок, он останется с нами до завершения трансферного окна, а там посмотрим», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах бразильского вратаря заинтересованы «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

Эдерсон выступает в составе «Манчестер Сити» с 2017 года. За этот период он принял участие в 332 матчах во всех турнирах, в 155 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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