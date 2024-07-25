«Юнайтед» проявляет интерес к 25-летнему капитану «Спортинга» — Football Transfers

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах 25-летнего капитана и опорного полузащитника «Спортинга» Мортена Юльманна. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают датского футболиста в качестве альтернативы опорному хавбеку «ПСЖ» Мануэлю Угарте, поскольку «Манчестер Юнайтед» не устраивает то обстоятельство, что парижский клуб запрашивает за его трансфер € 70 млн.

В минувшем сезоне Юльманн принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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