«Краснодар» может усилить 28-летний защитник из «Интернасьонала» — UOL

«Краснодар» проявляет интерес к 28-летнему правому защитнику «Интернасьонала» Фабрисио Бустосу. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, трансфер аргентинского футболиста является приоритетным для российского клуба.

Бустос выступает в составе «Интернасьонала» с февраля 2022 года. За этот период он принял участие в 130 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 12 результативными передачами. В 2024 году защитник сыграл в 34 матчах во всех соревнованиях, в которых забил один гол и сделал два ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 28 февраля 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: