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Стало известно решение Александер-Арнольда насчёт своего будущего, игрок интересен «Реалу»

Стало известно решение Александер-Арнольда насчёт своего будущего, игрок интересен «Реалу»
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25-летний правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд принял решение не уходить из английского клуба нынешним летом, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, мерсисайдцы намерены предложить Александер-Арнольду новый контракт. Действующее трудовое соглашение английского футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года. Подчёркивается, что защитник провёл беседу с новым главным тренером команды Арне Слотом и остался доволен новым проектом развития клуба.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». В составе мерсисайдцев футболист принял участие в 310 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 81 результативной передачей.

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