Богосавац высказался о возможном продлении контракта с «Ахматом»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о возможном продлении контракта с грозненским клубом, который истекает летом 2025 года.

«Буду ли продлевать соглашение? Посмотрим, пока не могу сказать. Я хочу остаться в России. Всегда всем отвечал, что я игрок «Ахмата» и отлично чувствую себя в этом клубе. Могу поговорить с другими клубами после истечения своего контракта», — приводит слова Богосавца Metaratings.

Богосавац в прошлом сезоне сыграл 32 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,3 млн.

В новом сезоне РПЛ Богосавац провёл один матч, в котором отметился голевой передачей.