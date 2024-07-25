Агент хавбека ЦСКА Айссауи рассказал, как помог красно-синим с трансфером Секу Койта

Агент Анисс Бенчабане, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Сида Ахмеда Айссауи, поделился информацией о том, какое он принял участие в подписании контракта нападающего Секу Койта с московским клубом.

«Я действительно помог ЦСКА с трансфером Секу Койта. Моя работа как агента заключается в том, чтобы предлагать клубам различных футболистов. ЦСКА искал игрока в нападение. Им понравился Койта, и после этого моя задача состояла в том, чтобы сделать всё, чтобы его переход осуществился. Это была очень трудная сделка, учитывая, что Секу интересовались «Эвертон», «Ланс», «Штутгарт» и другие клубы. У Секу не было никаких сомнений в переходе в ЦСКА. Самое главное, что он готов приложить все усилия, весь свой опыт, чтобы помочь ЦСКА, он очень мотивирован», — приводит слова Бенчабане «Матч ТВ».

Последним клубом 24-летнего Койта был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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