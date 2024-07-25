«Мы не ожидали такой счёт после первого тайма». Артур — о матче «Зенита» за Суперкубок

Нападающий «Зенита» Артур прокомментировал результат матча за Суперкубок России, в котором сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» со счётом 4:2.
«Настрой на этот матч был лучший. Мы прекрасно понимали, что это игра за трофей, шанс завоевать ещё один титул, были суперсконцентрированы и мотивированы. Мне кажется, мы сами не ожидали, что счёт после первого тайма на табло будет 3:0 в нашу пользу. Играли отлично, всё получалось.
Но во втором тайме, наверное, допустили чуть больше расслабленности, чем нужно. Поэтому сопернику удалось забить несколько мячей в наши ворота. Но всё-таки, по ощущениям, после четвёртого гола как-то стало спокойнее, и я был уверен, что мы уже ничего не упустим», — приводит слова Артура «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Артур принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.
В новом сезоне Артур принял участие в двух матча и забил один гол. «Зенит» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025 разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0. Матч прошёл 20 июля в 17:30 мск.
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