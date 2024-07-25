БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не ожидали такой счёт после первого тайма». Артур — о матче «Зенита» за Суперкубок

«Мы не ожидали такой счёт после первого тайма». Артур — о матче «Зенита» за Суперкубок
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Артур прокомментировал результат матча за Суперкубок России, в котором сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» со счётом 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Настрой на этот матч был лучший. Мы прекрасно понимали, что это игра за трофей, шанс завоевать ещё один титул, были суперсконцентрированы и мотивированы. Мне кажется, мы сами не ожидали, что счёт после первого тайма на табло будет 3:0 в нашу пользу. Играли отлично, всё получалось.

Но во втором тайме, наверное, допустили чуть больше расслабленности, чем нужно. Поэтому сопернику удалось забить несколько мячей в наши ворота. Но всё-таки, по ощущениям, после четвёртого гола как-то стало спокойнее, и я был уверен, что мы уже ничего не упустим», — приводит слова Артура «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Артур принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

В новом сезоне Артур принял участие в двух матча и забил один гол. «Зенит» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025 разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0. Матч прошёл 20 июля в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    
Материалы по теме
Россиянин, перешедший в оба вторых дня SCOOP, занял 19-е и 21-е места
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android