Чалов согласился на переход в ПАОК, но должен встретиться с руководством ЦСКА — источник

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов дал окончательное согласие на переход в ПАОК после разговора с владельцем греческого клуба. Теперь 26-летний футболист должен встретиться с руководством красно-синих перед уходом. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, до разговора с владельцем ПАОКа Чалов сомневался в переходе в греческий клуб.
Встреча нападающего с руководством красно-синих может состояться завтра, 26 июля. В ЦСКА рассчитывают, что Чалов полетит с командой в Нижний Новгород на матч 2-го тура РПЛ с «Пари НН» (27 июля).
Подчёркивается, что ПАОК уже направил московскому клубу письмо об активации выкупа футболиста за € 3 млн.
В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.
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