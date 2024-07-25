«Зенит» хочет вести переговоры с саудовскими клубами, заинтересованными в Венделе — Goal

Клубы из Саудовской Аравии запрашивали информацию у санкт-петербургского «Зенита» насчёт 26-летнего полузащитника Вендела. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, сине-бело-голубые предпочитают вести переговорный процесс по трансферу бразильского футболиста именно с клубами из Саудовской Аравии. Ранее «Зенит» отклонил предложение, касаемое трансфера Вендела, от «Галатасарая» на € 20 млн плюс € 5 млн в качестве дополнительных выплат. Подчёркивается, что в санкт-петербургском клубе хотят получить фиксированную выплату за полузащитника в размере € 25 млн.

В минувшем сезоне Вендел провёл 35 игр в составе «Зенита» во всех соревнованиях, где он забил четыре гола и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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