«Бордо» направил заявление о банкротстве, клуб лишится профессионального статуса

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Пресс-служба «Бордо» на официальном сайте проинформировала, что французский клуб направил заявление о банкротстве в Коммерческий суд Бордо с целью инициации процесса реструктуризации.

Как подчёркивается в сообщении «Бордо», в скором времени Коммерческий суд объявит об открытии коллективного производства, что автоматически приведёт к утрате клубом профессионального статуса.

В заявлении указано, что «это трудное решение, которое понесёт неизбежные последствия продолжающегося процесса реструктуризации». Несмотря на банкротство, «Бордо» продолжит развивать свои молодёжные команды.

«Бордо» из одноимённого города Бордо с сезона-2022/2023 выступает во французской Лиге 2. Клуб ранее становился шестикратным чемпионом Франции, четырёхкратным обладателем Кубка и трёхкратным победителем Суперкубка страны.

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