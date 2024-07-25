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«ПСЖ» близок к завершению сделки по переходу одного из талантов «Бенфики» — Романо

«ПСЖ» близок к завершению сделки по переходу одного из талантов «Бенфики» — Романо
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Французский «Пари Сен-Жермен» близок к завершению сделки о переходе 19-летнего полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, парижский клуб хочет осуществить переход на следующей неделе. Сообщается, что в сделку могут быть включены некоторые игроки «ПСЖ», например, полузащитник Ренату Саншеш.

Ранее сообщалось, что главный тренер парижан Луис Энрике настаивает на трансфере юного португальца, а президент «Бенфики» подтвердил, что клубы уже обсуждают сумму трансфера.

Невеш является воспитанником «Бенфики». В сезоне-2023/2024 он забил три гола и отдал один ассист в 55 матчах за клуб. По информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 55 млн. Действующее соглашение с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года.

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