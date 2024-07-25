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Гнабри отреагировал на переход конкурента по позиции Олисе в «Баварию»

Гнабри отреагировал на переход конкурента по позиции Олисе в «Баварию»
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Вингер «Баварии» Серж Гнабри высказался о конкуренции на его позиции в немецком клубе после перехода крайнего нападающего сборной Франции Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

«Я играю в профессиональный футбол уже более 10 лет и знаю, каково это. Каждый год приходят новые игроки. Мы все знаем, что нужно делать в подобной ситуации: главное — не думать об этом слишком много и сосредоточиться на себе. Если ты делаешь всё, что в твоих силах, и тренер верит в тебя, то ты будешь играть», — приводит слова Гнабри GZ.

Напомним, в минувшем сезоне Олисе принял участие в 19 матчах чемпионата Англии, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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