«Галатасарай» отклонил предложение «Спартака» на € 8 млн за защитника Кёна — Сюзгюн

Московский «Спартак» сделал предложение «Галатасараю» в размере € 8 млн за 25-летнего левого защитника Деррика Кёна. Об этом сообщает Play Spor со ссылкой на журналиста Эртана Сюзгюна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий гранд ответил отказом на данное предложение красно-белых. Тренер «Галатасарая» Окан Бурук доволен игрой немецкого футболиста и не хочет его отпускать.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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