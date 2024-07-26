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Результаты матчей первого игрового дня женского олимпийского турнира по футболу 25 июля

Результаты матчей первого игрового дня женского олимпийского турнира по футболу 25 июля
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Завершились матчи 1-го тура группового этапа женского олимпийского соревнования по футболу в Париже. Состоялось шесть игр команд из групп А, В и С. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты женского олимпийского турнира по футболу на 25 июля:

  • Испания — Япония (2:1).
  • Канада — Новая Зеландия (2:1).
  • Германия — Австралия (3:0).
  • Нигерия — Бразилия (0:1).
  • США — Замбия (3:0).
  • Франция — Колумбия (3:2).

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является женская сборная Канады. В финале североамериканки обыграли сборную Швеции со счётом 1:1 (3:2 пен.). Самой титулованной сборной является США, на счету которых четыре золота.

Календарь женского футбольного турнира на Олимпиаде
Групповой этап женского футбольного турнира на Олимпиаде
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