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Экс-игрока «Реала» Хамеса Родригеса предложили клубу Серии А — Gazzetta dello Sport

Экс-игрока «Реала» Хамеса Родригеса предложили клубу Серии А — Gazzetta dello Sport
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Бывший полузащитник «Реала» и «Баварии» Хамес Родригес, который недавно расторг контракт с бразильским «Сан-Паулу», может перейти в «Лацио». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, агент Родригеса уже предложил услуги своего клиента римскому клубу, который находится в поисках игрока атакующего плана.

Колумбийский футболист перешёл в бразильский «Сан-Паулу» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Родригеса в € 5 млн. В нынешнем клубном сезоне Родригес сыграл восемь матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее 33-летний атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес получил приз лучшему игроку Кубка Америки — 2024. В шести матчах турнира футболист записал на свой счёт один забитый мяч и шесть результативных передач.

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