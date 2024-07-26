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Новичок «Спартака» Барко — о переезде в Россию: мне холод даже нравится, это не проблема!

Новичок «Спартака» Барко — о переезде в Россию: мне холод даже нравится, это не проблема!
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Новоиспечённый полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что он знал о России до перехода в московский клуб. Напомним, ранее футболист выступал за «Ривер Плейт».

«Многие мои знакомые здесь играли. Рассказывали, как тут обстоят дела. Так что про страну я немножко знал. Ребята говорили, что бывают очень холодные дни. Но мне холод даже нравится, это не проблема!» — приводит слова Барко официальный сайт «Спартака».

Контракт с игроком заключён до 2027 года.

Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он выступал в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». В минувшем сезоне полузащитник провёл за аргентинцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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