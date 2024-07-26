Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом», игрок хочет в Бразилию — Касагранде

27-летний атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо и его агенты на очередной встрече с руководством санкт-петербургского клуба отказались от продления контракта бразильского футболиста, поскольку игрок желает перейти во «Фламенго». Об этом сообщает журналист Вени Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на определённом этапе переговорного процесса с «Фламенго» сине-бело-голубые согласились продать Клаудиньо за € 18 млн, однако затем поменяли условия сделки, предъявив новые требования. Подчёркивается, что на текущий момент переговоры между сторонами продолжаются.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Клаудиньо уже согласовал условия личного контракта с «Фламенго». Действующее трудовое соглашение полузащитника с «Зенитом» рассчитано до лета 2027 года.

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