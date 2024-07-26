Станислав Черчесов посетил тренировку «Химок»

Бывший главный тренер сборной России, ныне возглавляющий национальную команду Казахстана, Станислав Черчесов посетил тренировку подмосковных «Химок».

«Таким гостям мы всегда рады!

Станислав Саламович посетил тренировку нашей команды в Новогорске, понаблюдал за тренировочным занятием, пообщался с футболистами и тренерским штабом», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Права на видео принадлежат Телеграм-каналу ФК "Химки".

До национальной команды Казахстана Черчесов работал в венгерском клубе «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее специалист возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».