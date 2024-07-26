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Станислав Черчесов посетил тренировку «Химок»

Станислав Черчесов посетил тренировку «Химок»
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Бывший главный тренер сборной России, ныне возглавляющий национальную команду Казахстана, Станислав Черчесов посетил тренировку подмосковных «Химок».

«Таким гостям мы всегда рады!

Станислав Саламович посетил тренировку нашей команды в Новогорске, понаблюдал за тренировочным занятием, пообщался с футболистами и тренерским штабом», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Права на видео принадлежат Телеграм-каналу ФК "Химки".

До национальной команды Казахстана Черчесов работал в венгерском клубе «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее специалист возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

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