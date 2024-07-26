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Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы 25 июля

Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы 25 июля
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Вчера, 25 июля, прошли первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы 25 июля (время — московское):

19:00. «Висла» Кр (Польша) – «Рапид» В (Австрия) 1:2;

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2024, четверг. 19:00 МСК
Висла Кр
Краков, Польша
Окончен
1 : 2
Рапид В
Вена, Австрия
0:1 Янссон – 37'     0:2 Зайдль – 53'     1:2 Хофман – 79'    
Удаления: нет / Болла – 45+6'

19:30. «Ружомберок» (Словакия) – «Трабзонспор» (Турция) 0:2;

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2024, четверг. 19:30 МСК
Ружомберок
Ружомберок, Словакия
Окончен
0 : 2
Трабзонспор
Трабзон, Турция
0:1 Трезеге – 39'     0:2 Чанак – 90+1'    

20:00. «Шериф» (Молдавия) – «Эльфсборг» (Швеция) 0:1;

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2024, четверг. 20:00 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
0 : 1
Эльфсборг
Борас, Швеция
0:1 Хедлунд – 86'    

20:00. «Корвинул» (Румыния) – «Риека» (Хорватия) 0:0;

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2024, четверг. 20:00 МСК
Корвинул
Хунедоара, Румыния
Окончен
0 : 0
Риека
Риека, Хорватия

20:00. «Мольде» (Норвегия) – «Силькеборг» (Дания) 3:1;

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2024, четверг. 21:30 МСК
Килмарнок
Килмарнок, Шотландия
Окончен
1 : 1
Серкль Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Олайгбе – 55'     1:1 Уотсон – 70'    

21:00. «Панатинаикос» (Греция) – «Ботев» П (Болгария) 2:1;

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2024, четверг. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
2 : 1
Ботев П
Пловдив, Болгария
1:0 Jeremejeff – 8'     2:0 Бакасетас – 44'     2:1 Korosec – 71'    

21:30. «Килмарнок» (Шотландия) – «Серкль Брюгге» (Бельгия) 1:1;

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2024, четверг. 21:30 МСК
Килмарнок
Килмарнок, Шотландия
Окончен
1 : 1
Серкль Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Олайгбе – 55'     1:1 Уотсон – 70'    

21:30. «Аякс» (Нидерланды) – «Войводина» (Сербия) 1:0;

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2024, четверг. 21:30 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 ван ден Бомен – 86'    

22:30. «Брага» (Португалия) – «Маккаби» П-Т (Израиль) 2:0.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2024, четверг. 22:30 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
2 : 0
Маккаби П-Т
Петах-Тиква, Израиль
1:0 Орта – 56'     2:0 Саласар – 59'    

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

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