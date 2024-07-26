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Вчера, 25 июля, прошли первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы 25 июля (время — московское):

19:00. «Висла» Кр (Польша) – «Рапид» В (Австрия) 1:2;

19:30. «Ружомберок» (Словакия) – «Трабзонспор» (Турция) 0:2;

20:00. «Шериф» (Молдавия) – «Эльфсборг» (Швеция) 0:1;

20:00. «Корвинул» (Румыния) – «Риека» (Хорватия) 0:0;

20:00. «Мольде» (Норвегия) – «Силькеборг» (Дания) 3:1;

21:00. «Панатинаикос» (Греция) – «Ботев» П (Болгария) 2:1;

21:30. «Килмарнок» (Шотландия) – «Серкль Брюгге» (Бельгия) 1:1;

21:30. «Аякс» (Нидерланды) – «Войводина» (Сербия) 1:0;

22:30. «Брага» (Португалия) – «Маккаби» П-Т (Израиль) 2:0.

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.