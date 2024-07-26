Вчера, 25 июля, прошли первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы 25 июля (время — московское):
19:00. «Висла» Кр (Польша) – «Рапид» В (Австрия) 1:2;
19:30. «Ружомберок» (Словакия) – «Трабзонспор» (Турция) 0:2;
20:00. «Шериф» (Молдавия) – «Эльфсборг» (Швеция) 0:1;
20:00. «Корвинул» (Румыния) – «Риека» (Хорватия) 0:0;
20:00. «Мольде» (Норвегия) – «Силькеборг» (Дания) 3:1;
21:00. «Панатинаикос» (Греция) – «Ботев» П (Болгария) 2:1;
21:30. «Килмарнок» (Шотландия) – «Серкль Брюгге» (Бельгия) 1:1;
21:30. «Аякс» (Нидерланды) – «Войводина» (Сербия) 1:0;
22:30. «Брага» (Португалия) – «Маккаби» П-Т (Израиль) 2:0.
Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.
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