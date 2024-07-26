«ПСЖ» готов в два раза увеличить зарплату Уильямсу в сравнении с «Барселоной» — Sport.es

«Пари Сен-Жермен» готов увеличить в два раза заработную плату 22-летнему крайнему нападающему «Атлетику» из Бильбао Нико Уильямсу по сравнению с тем окладом, что ему предлагает «Барселона», также заинтересованная в услугах игрока. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер парижского клуба Луис Энрике лично заинтересован в переходе Уильямса. В последние недели «ПСЖ» наладил контакт с окружением футболиста с целью конкретизации деталей по потенциальному контракту с ним.

Подчёркивается, в «Барселоне» считают, что её предложение всё равно является более привлекательным, поскольку Уильямсу не придётся уезжать из Испании. Кроме того, в каталонском клубе играют некоторые его друзья.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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