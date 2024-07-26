«Что-то фантастическое». Игрок «Зенита» Артур — о чемпионской гонке в прошлом сезоне РПЛ

Нападающий «Зенита» Артур прокомментировал чемпионскую гонку в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Действительно, суперэмоциональная и невероятная получилась концовка! Удивительно, что со мной за один календарный год, даже за меньший срок, произошло подобное во второй раз. Потому что в Бразилии в конце 2023 года я стал чемпионом с «Палмейрасом», и это тоже был очень сложный сезон, с похожей развязкой.

Через полгода подобная ситуация повторилась в «Зените», когда была борьба с «Краснодаром» и «Динамо» – все преследуют друг друга, все друг друга опережают, меняются местами за первые позиции. И в итоге развязка в последнем туре – это что-то фантастическое, невероятное, особенно когда такое с тобой происходит, по сути, два раза подряд», — приводит слова Артура «РБ Спорт»

По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не потеряло очки в матче 30-го тура РПЛ сезона-2024/2025, то стало бы чемпионом. Но поскольку бело-голубые уступили со счётом 0:1, а «Зенит» вырвал победу у «Ростова» благодаря голу Артура на 85-й минуте, санкт-петербургский клуб обошёл конкурентов.

В новом сезоне Артур принял участие в двух матча и забил один гол. «Зенит» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025 разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0. Матч прошёл 20 июля в 17:30 мск.