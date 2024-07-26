Нападающий «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Уиган» на правах аренды

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джо Хьюгилл перешёл в «Уиган» на правах аренды.

Игрок присоединился к «Уигану» до конца сезона-2024/2025.

Вторую половину прошлого сезона Хьюгилл провёл в аренде в «Бёртон Альбион». В прошлом сезоне футболист сыграл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 60 очков и расположились на восьмой строчке. Также подопечные Эрика тен Хага выиграли Кубок Англии, в финале этого турнира победив «Манчестер Сити» со счётом 2:1. В сезоне-2023/2024 «Манчестер Юнайтед» также участвовал в Лиге чемпионов, где не смог выйти из группы, заняв четвёртое место.