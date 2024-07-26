БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Уиган» на правах аренды

Нападающий «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Уиган» на правах аренды
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джо Хьюгилл перешёл в «Уиган» на правах аренды.

Игрок присоединился к «Уигану» до конца сезона-2024/2025.

Вторую половину прошлого сезона Хьюгилл провёл в аренде в «Бёртон Альбион». В прошлом сезоне футболист сыграл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 60 очков и расположились на восьмой строчке. Также подопечные Эрика тен Хага выиграли Кубок Англии, в финале этого турнира победив «Манчестер Сити» со счётом 2:1. В сезоне-2023/2024 «Манчестер Юнайтед» также участвовал в Лиге чемпионов, где не смог выйти из группы, заняв четвёртое место.

Материалы по теме
Фото
«Манчестер Юнайтед» представил выездную форму на предстоящий сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android