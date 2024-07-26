Агенты Артёма Довбика прилетели в Рим для завершения перехода в «Рому» — Ди Марцио

Агенты форварда «Жироны» Артёма Довбика прилетели в Рим, чтобы завершить сделку по трансферу игрока в «Рому». Об этом сообщает журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, сам игрок не против продолжить карьеру в Италии и готов пройти медобследование сразу после завершения финальных договорённостей со столичным клубом.
Ранее сообщалось, что Довбик близок к переходу в мадридский «Атлетико». Клубы и футболист согласовали условия перехода, однако возникли проблемы с назначением комиссионных.
В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
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