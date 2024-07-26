Бывший тренер «Ливерпуля» обвинил Лионеля Месси в высокомерии

Бывший тренер вратарей «Ливерпуля» Джон Ахтерберг высказался о нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Я думаю, что у него иногда есть высокомерие, так что мне это не нравится. Мне нравятся его футбольные навыки, но когда мы играли с ним, он чертовски нырял. Получил штрафной удар, а затем забил. Мне понравилось, когда Робертсон ударил его во время матча», — приводит слова Ахтерберга Anfield Watch.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30.

Ранее аргентинец выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника