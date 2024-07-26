БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер «Ливерпуля» обвинил Лионеля Месси в высокомерии

Бывший тренер «Ливерпуля» обвинил Лионеля Месси в высокомерии
Комментарии

Бывший тренер вратарей «Ливерпуля» Джон Ахтерберг высказался о нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Я думаю, что у него иногда есть высокомерие, так что мне это не нравится. Мне нравятся его футбольные навыки, но когда мы играли с ним, он чертовски нырял. Получил штрафной удар, а затем забил. Мне понравилось, когда Робертсон ударил его во время матча», — приводит слова Ахтерберга Anfield Watch.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30.

Ранее аргентинец выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

Материалы по теме
Месси впервые появился на публике после травмы в финале Кубка Америки. Видео
Истории
Месси впервые появился на публике после травмы в финале Кубка Америки. Видео

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android