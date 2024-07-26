БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Испании: Ямаль должен повзрослеть

Главный тренер сборной Испании: Ямаль должен повзрослеть
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о 17-летнем нападающем Ламине Ямале.

«Его очень хорошо сопровождали ветераны. Все это время его окружали и направляли. Мы сказали ему спокойно, терпеливо, что это очень долго, потому что те хвалит вас, не будут краснеть, говоря обратное. Такова реальность. Он должен повзрослеть, хотя для своего возраста он очень зрелый. Больше, чем другие мальчики. Этот опыт помогает ему расти. Он должен стать сильнее в личном плане, продолжать расти как личность, обретать ценности. Благодаря этому он будет расти в профессиональном плане», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Напомним, Ямаль в составе сборной Испании стал победителем чемпионата Европы – 2024.

Материалы по теме
Сможет ли Ламин Ямаль приблизиться к статистике Лионеля Месси?
Истории
Сможет ли Ламин Ямаль приблизиться к статистике Лионеля Месси?

17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android