Главный тренер сборной Испании: Ямаль должен повзрослеть

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о 17-летнем нападающем Ламине Ямале.

«Его очень хорошо сопровождали ветераны. Все это время его окружали и направляли. Мы сказали ему спокойно, терпеливо, что это очень долго, потому что те хвалит вас, не будут краснеть, говоря обратное. Такова реальность. Он должен повзрослеть, хотя для своего возраста он очень зрелый. Больше, чем другие мальчики. Этот опыт помогает ему расти. Он должен стать сильнее в личном плане, продолжать расти как личность, обретать ценности. Благодаря этому он будет расти в профессиональном плане», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Напомним, Ямаль в составе сборной Испании стал победителем чемпионата Европы – 2024.

17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере