Новый тренер «Ливерпуля» прокомментировал новость о переговорах Трента с «Реалом»

Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о переговорах о трансфере одного из лидеров мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал».

«Мой ответ, вероятно, будет немного скучным. Я думаю, это тот же ответ, который вы слышали за последние пять, шесть или семь лет. Ситуация с контрактом здесь не обсуждается, но я бы сказал… Просто продолжайте задавать вопросы!» — приводит слова Слота Goal.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» ведёт работу над подписанием контракта с английским защитником в 2025 году. Также известно, что товарищ Трента по сборной Англии Джуд Беллингем уговаривал защитника перейти в «Королевский клуб».

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». В составе мерсисайдцев футболист принял участие в 310 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 81 результативной передачей.

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