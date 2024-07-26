Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на вопрос о трансферах на фоне отсутствия подписаний летом

Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о трансферах на вход в английскую команду на фоне отсутствия подписаний за почти два месяца.

«Трансферы? Если будут какие-либо новости по этому поводу, мы с вами свяжемся. Но у нас уже есть очень хорошая команда, в которая действительно мне нравится. Для всех нас будет сюрпризом, если мы не привлечём ни одного игрока, так что, вероятно, в конце концов кто-то будет подписан. Сейчас мы просто ждём, когда игроки вернутся, и ждём, когда подпишут контракт нужные», — приводит слова Слота Goal.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов активировать опцию выкупа в контракте японского вингера Такефусы Кубо с «Реалом Сосьедад», которая составляет € 60 млн.

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